欧洲个股: 德国宝马2012年汽车销量达到180万辆--CFO

路透法兰克福12月27日 - 全球最大豪华汽车制造商--德国宝马(BMW) 首席财务官(CFO)Friedrich Eichiner表示,该公司2012年共计售出大约180万辆汽车.

"我们的目标之一就是2012年增加汽车销售,并实现新的出货量纪录.目前已出售大约180万辆,我们已经实现了这一目标,"Friedrich Eichiner在接受德国世界报采访时称.