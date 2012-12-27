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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 08:27 BJT

欧洲个股: 德国宝马2012年汽车销量达到180万辆--CFO

路透法兰克福12月27日 - 全球最大豪华汽车制造商--德国宝马(BMW) 首席财务官(CFO)Friedrich Eichiner表示,该公司2012年共计售出大约180万辆汽车.

"我们的目标之一就是2012年增加汽车销售,并实现新的出货量纪录.目前已出售大约180万辆,我们已经实现了这一目标,"Friedrich Eichiner在接受德国世界报采访时称.

宝马12月早些时候表示,今年1-11月汽车销量增长10.1%至166万辆.该公司2011年全年销量为167万辆.(完) (编译 王兴亚; 审校 孙茉莉)

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