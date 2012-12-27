欧洲个股: 德国宝马2012年汽车销量达到180万辆--CFO

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透法兰克福12月27日 - 全球最大豪华汽车制造商--德国宝马(BMW) 首席财务官(CFO)Friedrich Eichiner表示,该公司2012年共计售出大约180万辆汽车.
"我们的目标之一就是2012年增加汽车销售,并实现新的出货量纪录.目前已出售大约180万辆,我们已经实现了这一目标,"Friedrich Eichiner在接受德国世界报采访时称.
宝马12月早些时候表示,今年1-11月汽车销量增长10.1%至166万辆.该公司2011年全年销量为167万辆.(完) (编译 王兴亚; 审校 孙茉莉)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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