宝马汽车3月销量刷新纪录

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透法兰克福4月11日电---全球销量最大的豪车制造商--德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)周三确认,受3月强劲销售的推动,该公司第一季产品需求创下最高纪录.3月销售也打破此前所有的纪录,因该公司的三个最主要市场都出现两位数增长.
上月集团销售增长12%,至185,728辆,使全年迄今的累计销售量增长至425,528辆,整体增长11.2%.
宝马汽车销售总监Ian Robertson上周在纽约车展上对记者表示,该公司第一季销售创下纪录,向客户提交了逾40万辆汽车.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
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