宝马汽车3月销量刷新纪录

2012年4月4日，纽约车展上展出的宝马汽车。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透法兰克福4月11日电---全球销量最大的豪车制造商--德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)周三确认,受3月强劲销售的推动,该公司第一季产品需求创下最高纪录.3月销售也打破此前所有的纪录,因该公司的三个最主要市场都出现两位数增长.

上月集团销售增长12%,至185,728辆,使全年迄今的累计销售量增长至425,528辆,整体增长11.2%.

宝马汽车销售总监Ian Robertson上周在纽约车展上对记者表示,该公司第一季销售创下纪录,向客户提交了逾40万辆汽车.(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

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