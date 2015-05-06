宝马汽车第一季获利超越预期 SUV车型销售大增

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福5月6日 - 德国汽车制造商宝马(BMW AG)(BMWG.DE)称，第一季营业利润增长20.6%，超越市场预期，受欧美对于大型豪华越野车款强劲需求拉抬。
息税前利润(EBIT)为25.2亿欧元(28.3亿美元)，高于路透调查预估的21.91亿欧元。
宝马周三表示，当季汽车部门EBIT利润率为9.5%，持平于去年同期的水准，且处于目标区间8-10%的高端。
反观竞争对手奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)的EBIT利润率则是从去年同期的7%跳升至9.2%，奥迪(VOWG_p.DE)的营业利润率则是从10.1%降至9.7%。
宝马表示，第一季宝马品牌汽车销量成长5.4%至451,576辆，称原因在于欧洲、北美及中国市场持续成长，且运动型车(运动休旅车，SUV)车款X5交货量跳增30%。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。