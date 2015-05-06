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国际财经 | 2015年 5月 6日 星期三 15:13 BJT

宝马汽车第一季获利超越预期 SUV车型销售大增

路透法兰克福5月6日 - 德国汽车制造商宝马(BMW AG)(BMWG.DE)称，第一季营业利润增长20.6%，超越市场预期，受欧美对于大型豪华越野车款强劲需求拉抬。

息税前利润(EBIT)为25.2亿欧元(28.3亿美元)，高于路透调查预估的21.91亿欧元。

宝马周三表示，当季汽车部门EBIT利润率为9.5%，持平于去年同期的水准，且处于目标区间8-10%的高端。

反观竞争对手奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)的EBIT利润率则是从去年同期的7%跳升至9.2%，奥迪(VOWG_p.DE)的营业利润率则是从10.1%降至9.7%。

宝马表示，第一季宝马品牌汽车销量成长5.4%至451,576辆，称原因在于欧洲、北美及中国市场持续成长，且运动型车(运动休旅车，SUV)车款X5交货量跳增30%。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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