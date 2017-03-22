宝马押注SUV以提升获利 将扩大投资电动车

路透慕尼黑3月21日 - 德国汽车制造商宝马(BMWG.DE)周二表示，今年计划增加有利可图的运动型车(运动休旅车，SUV)生产以提升获利，并藉以资助电动车大规模量产。

“纯电动的传动系统将整合至我们的核心品牌中，”执行长Harald Krueger在一场记者会上表示，他并称零排放车辆如今将会在宝马的主要生产系统中制造，而不是另外划分出一条低产量生产线。

宝马甚至表示，已经准备好在中国生产电动车的电池及传动系统，并称一旦中国电动车政策明朗化，就可以决定产出水准。

宝马并提到，将电动车生产整合至普通量产车当中，以及自驾车的投资，都将导致支出增加。

宝马去年生产的每三台车当中就有一台是SUV，这个市场区块成长迅速，宝马不得不扩大相关产能，并增加X7至新的产品线中。

但宝马2016年也认列了3.8亿欧元(4.1亿美元)的残值相关冲击，也就是租赁及融资车辆再出售的价值损失。主要是因为美国客户纷纷扬弃轿车，改开较大型的四轮驱动车种。宝马去年美国销售下滑，但预料今年将小幅成长。

宝马品牌去年销售车辆少于德国竞争对手奔驰(Mercedes-Benz)，公司周二称将努力夺回行业领先地位，但不会不计代价为之。(完)