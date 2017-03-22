宝马押注SUV以提升获利 将扩大投资电动车

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透慕尼黑3月21日 - 德国汽车制造商宝马(BMWG.DE)周二表示，今年计划增加有利可图的运动型车(运动休旅车，SUV)生产以提升获利，并藉以资助电动车大规模量产。
“纯电动的传动系统将整合至我们的核心品牌中，”执行长Harald Krueger在一场记者会上表示，他并称零排放车辆如今将会在宝马的主要生产系统中制造，而不是另外划分出一条低产量生产线。
宝马甚至表示，已经准备好在中国生产电动车的电池及传动系统，并称一旦中国电动车政策明朗化，就可以决定产出水准。
宝马并提到，将电动车生产整合至普通量产车当中，以及自驾车的投资，都将导致支出增加。
宝马去年生产的每三台车当中就有一台是SUV，这个市场区块成长迅速，宝马不得不扩大相关产能，并增加X7至新的产品线中。
但宝马2016年也认列了3.8亿欧元(4.1亿美元)的残值相关冲击，也就是租赁及融资车辆再出售的价值损失。主要是因为美国客户纷纷扬弃轿车，改开较大型的四轮驱动车种。宝马去年美国销售下滑，但预料今年将小幅成长。
宝马品牌去年销售车辆少于德国竞争对手奔驰(Mercedes-Benz)，公司周二称将努力夺回行业领先地位，但不会不计代价为之。(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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