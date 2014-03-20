宝马汽车计划增加美国工厂产能

路透慕尼黑3月19日 -宝马汽车(BMWG.DE)正在考虑提高美国工厂的产能，并发布12款新车型，因该公司计划今年实现销售新纪录，并让税前利润增长至10%。

宝马位于南卡罗莱纳州斯帕坦堡的工厂已经准备好将年度产能提高到35万辆左右。截至2013年底的年产能为30万辆。该工厂生产的车型包括X3、X4、X5和X6。

“美国仍然是具有相当潜力的市场。这就是我们评估在美国增产可能性的原因。”执行长Norbert Reithofer周三在公司年度业绩记者招待会上称。

“我们认为宝马的信心是推高股价的一个重要正面因素。”ISI Global在致客户的一份报告中表示。

宝马重申2014年取得200万辆或更高销量的目标，2013年销量为创纪录的196万辆。

“尽管经营状况持续波动，但我们预计今年集团税前获利将会大幅增加。”Reithofer说，并表示汽车部门的利润率目标依然未变。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)

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