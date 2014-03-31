宝马汽车投资10亿美元提高美国产能

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透南卡罗莱纳州斯帕坦堡3月28日 -德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)周五表示，将把美国产能提高50%，并推出新款越野车，对运动型多功能车(运动休旅车,SUV)的投资将达到10亿美元。
宝马汽车表示，除去新款X4 SUV外，其美国工厂还将生产新的X7SUV。该公司称，2016年时其在南卡罗莱纳州斯帕坦堡市的产能将达到45万辆，这将是宝马汽车最大的生产厂。
宝马的战略是降低对疲弱的欧洲市场的依赖，欧洲市场2013年为宝马汽车贡献了44%的营收。
提高新款汽车在美国的产量及产能提高增加了宝马汽车对美国市场的押注；受广受欢迎的SUV带动，美国市场正快速恢复至2007年金融危机前的水平。
宝马汽车表示，美国将是2014年集团销售的主要推动力，预计整体市场销量将增至1,600万辆，几乎反弹至2007年金融危机前的水平。
相较之下，该公司预计欧洲市场仅有略微增长。
宝马预计今年销量将大幅增长至200万辆以上，其在2013年的销量为创纪录的196万辆。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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