欧洲个股：宝马集团10月汽车销量增长11%，受中国强劲需求拉动

路透法兰克福11月11日 - 宝马汽车集团 周二表示，10月份宝马、Mini和劳斯莱斯(Rolls-Royce)等品牌汽车的销量增长11.1%，至184,297量，这要归功于在中国的销售增长20%，以及Mini新车型推出后需求反弹。

宝马的声明称，10月Mini的销量创下最高纪录，因新的三门车型上市后销量激增53.7%。

10月宝马品牌汽车销量攀升10.8%，至155,120辆。宝马新款X5越野车的推出、以及宝马3和5系列轿车的强劲需求，拉动了宝马品牌汽车销量的增长。

10月宝马共售出1,985辆宝马品牌电动汽车和419辆i8混合动力汽车。

宝马重申，有望实现到年底时销量突破200万辆的目标。(完)