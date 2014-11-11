欧洲个股：宝马集团10月汽车销量增长11%，受中国强劲需求拉动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透法兰克福11月11日 - 宝马汽车集团 周二表示，10月份宝马、Mini和劳斯莱斯(Rolls-Royce)等品牌汽车的销量增长11.1%，至184,297量，这要归功于在中国的销售增长20%，以及Mini新车型推出后需求反弹。
宝马的声明称，10月Mini的销量创下最高纪录，因新的三门车型上市后销量激增53.7%。
10月宝马品牌汽车销量攀升10.8%，至155,120辆。宝马新款X5越野车的推出、以及宝马3和5系列轿车的强劲需求，拉动了宝马品牌汽车销量的增长。
10月宝马共售出1,985辆宝马品牌电动汽车和419辆i8混合动力汽车。
宝马重申，有望实现到年底时销量突破200万辆的目标。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。