欧洲个股：宝马2014年汽车销量增长8%，创下210万辆的新纪录

台湾汇市：台币出量收贬至逾两周新低，午后国际美元走强及外资转趋汇出

* 台币兑美元出量收贬近1角至逾两周新低 * 午后国际美元走强及外资明显转趋汇出 * 台币兑美元明日区间料在30.200-30.320 路透台北5月9日 - 台币兑美元周二出量收贬近1角至逾两周新低。交易员表示 ，随着午后国际美元走强及外资明显转趋买汇，带动台币跌幅扩大，海外NDF一周天期美元/ 台币换汇点折价幅度也收敛至价平附近，料明日台币走势仍将区间偏跌。 他们指出，虽外资连续两日买超推升台股盘中升破万点大关，且至4月底外资已连续四 个月净汇入超过百亿美元，但午后多家大型外资转趋汇出，且美元指数持续走高，尾 盘台币亦随多数亚币趋跌破30.25。 今日台币收近日低创两周收盘低位，前波低位为4月24日的30.272。 〞国际美元上涨，外资狂捉美元，出口商一直卖也挡不住。〞一大型银行交易员说。 另位资深汇银人士指出，今天外资净汇出超过1亿美元，汇市氛围有一点改变，午后外 资转趋汇出才让台币贬幅扩大，且午后非美货币也都走低。 在海外无本金交割远期外汇市场(N