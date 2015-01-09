欧洲个股：宝马2014年汽车销量增长8%，创下210万辆的新纪录

中国环保：环保部督查发现逾5,000家企业存在环境问题,占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透法兰克福1月9日 - 德国汽车制造商宝马汽车(BMW) 称，2014年劳斯莱斯(Rolls-Royce)、宝马和Mini汽车出货量增长8%，至2,117,965辆，连续第四年创纪录，因中国需求大增17%，以及美国需求增加5.3%。
公司达成了销量超过200万辆的全年目标，主要归功于3系和5系轿车需求强劲。
宝马品牌轿车销售增长9.5%，至1,811,719辆，3系轿车销量增长2%至476,792辆。(完) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
根据钢之家(SteelHome)的数据，位于46个中国港口的进口铁矿石库存上周五增至1.3195亿吨，较一周前增加140万吨。3月份时库存触及1.3245亿吨，为钢之家2004年开始追踪该数据以来最高水平。
* 台币兑美元出量收贬近1角至逾两周新低 * 午后国际美元走强及外资明显转趋汇出 * 台币兑美元明日区间料在30.200-30.320 路透台北5月9日 - 台币兑美元周二出量收贬近1角至逾两周新低。交易员表示 ，随着午后国际美元走强及外资明显转趋买汇，带动台币跌幅扩大，海外NDF一周天期美元/ 台币换汇点折价幅度也收敛至价平附近，料明日台币走势仍将区间偏跌。 他们指出，虽外资连续两日买超推升台股盘中升破万点大关，且至4月底外资已连续四 个月净汇入超过百亿美元，但午后多家大型外资转趋汇出，且美元指数持续走高，尾 盘台币亦随多数亚币趋跌破30.25。 今日台币收近日低创两周收盘低位，前波低位为4月24日的30.272。 〞国际美元上涨，外资狂捉美元，出口商一直卖也挡不住。〞一大型银行交易员说。 另位资深汇银人士指出，今天外资净汇出超过1亿美元，汇市氛围有一点改变，午后外 资转趋汇出才让台币贬幅扩大，且午后非美货币也都走低。 在海外无本金交割远期外汇市场(N