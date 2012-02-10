交行回应再融资报导 将提出资本补充方案

路透香港2月10日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四晚间公告称,该行一直十分关注资本充足状况,亦密切留意资本市场动向.将充分考虑及平衡各项业务发展的资本需求,并在有利於本行的财务状况及整体股东利益的前提下,提出相关资本补充方案.

上述回应是针对媒体关於其可能有再融资计划的报导做出的.汤森路透旗下IFR周四报导,该行拟通过私人配售方式在今年首季完成融资500亿元人民币(约79亿美元),以符合更严格的资本要求.

交行称,目前任何媒体所报导的资本补充方案并非该行发布的信息,也非基於该行发出的信息而作出.

交行H股周四收盘报6.31港元,过去一个月累计升幅约21%;A股报5.03元人民币,过去一个月上涨约7.02%.(完)

--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯

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