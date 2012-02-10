交行回应再融资报导 将提出资本补充方案

独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
路透香港2月10日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四晚间公告称,该行一直十分关注资本充足状况,亦密切留意资本市场动向.将充分考虑及平衡各项业务发展的资本需求,并在有利於本行的财务状况及整体股东利益的前提下,提出相关资本补充方案.
上述回应是针对媒体关於其可能有再融资计划的报导做出的.汤森路透旗下IFR周四报导,该行拟通过私人配售方式在今年首季完成融资500亿元人民币(约79亿美元),以符合更严格的资本要求.
交行称,目前任何媒体所报导的资本补充方案并非该行发布的信息,也非基於该行发出的信息而作出.
交行H股周四收盘报6.31港元,过去一个月累计升幅约21%;A股报5.03元人民币,过去一个月上涨约7.02%.(完)
--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周二续收升，并创近三个月新高。分析师指出，今天大盘高开高走，个股普涨；目前经济回暖令企业盈利预期改善，且近期投资者对货币政策收紧担忧有所缓解，市场整体处于上扬行情中，料后市大盘仍有续升空间。
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。