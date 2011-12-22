外资行应找准定位 走差异化个性化发展之路--中国银监会副主席

路透上海12月22日电---中国银监会副主席王兆星表示,外资银行在中国应发挥自身优势,找准自身定位,走出差异化个性化发展之路.

周四刊登在银监会网站的王兆星讲话并指出,外资银行在中国的发展,不仅要看市场份额水平,更要看所享受的监管政策、标准和制度的统一,要看到自身的成长和发展速度.

他透露,经过大致测算,近10年来,外资银行资产年均复合增长率达到19%,至2011年10月末超过1万亿元人民币,增长了五倍以上,利润年均复合增长率达到26%,不良贷款率下降到0.33%,资本充足率达到18.2%,其中核心资本占到90%以上,贷款拨备覆盖率达到252%.

王兆星谈到,外资银行应该要有长期的战略、长期的承诺,经过长期耕耘,实现长期收获.尽管中国未来也可能有经济放缓等困难,但更要看到,中国当前正处於加快工业化、城镇化、市场化、现代化的进程,而这必然为银行业提供更多发展机会.

他指出,中国监管当局将在加快提高监管一致性、实施国际新标准的同时,结合中国银行业实际情况.提高监管能力、水平和透明度,提供更加公平、更加规范、更加透明的发展环境.(完)

参看细节,请点选中国银监会网站(here)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。