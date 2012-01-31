部分大银行向欧洲央行申请的紧急贷款规模可能翻倍--FT

路透1月30日电---欧元区一些最大的银行对金融时报表示,其准备向欧洲央行寻求的紧急资金帮助最高将会是央行12月操作中供应资金的两倍.

该报称,这些银行表示他们在2月29日三年期资金操作中申请的贷款规模将会提高一倍或两倍,进一步表明银行面临流动性紧缩.

三位要求不透露姓名的银行执行长称,他们均计划将参与规模提高一倍或两倍.金融时报亦没有透露这些银行的名称.

欧洲央行在12月22日推出第一期无限额低成本资金供应,以维持银行间市场的信贷流动,金融机构共计借走4,890亿欧元.

路透调查显示,交易商认为如果货币市场依然紧张,央行将在2月底的第二次三年期再融资操作中投入3,250亿欧元.(完)

--编译 郑茵;审校 艾茂林

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