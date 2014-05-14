巴黎银行或向美国支付逾30亿美元以了结制裁有关的调查

路透纽约/华盛顿5月13日 -消息人士透露，法国巴黎银行(BNPP.PA)正在与美国有关当局商议，通过支付逾30亿美元，了结有关该行是否违反美国对伊朗、苏丹等国家制裁行动的调查。

该行上月警告可能因为此事面临超过11亿美元的罚款，但拒绝提供具体数字。

从事此项调查的美国机构为：司法部、 美国曼哈顿检察官办公室、财政部、曼哈顿地方检察官办公室以及纽约州金融服务部。

巴黎银行周二拒绝对罚款金额置评。

消息人士表示，作为解决方案的一部分，检控方还要求巴黎银行承认对其提出的刑事指控。有批评人士认为，司法部在对金融公司不当行为的起诉方面行动不力。

美国司法部长霍尔德(EricHolder)上周表示，该部门正在与监管机构紧密合作，以因应对金融机构进行刑事起诉后可能带来的后果。不过他没有指出具体是哪些银行。

一位消息人士称，巴黎银行执行长Jean-LaurentBonnafe和该行的律师上周四与纽约金融服务部的官员会面，请求从轻处理。

该消息人士表示，如果和解方案中包含了其他严厉的处罚措施，那么由BenjaminLawsky领导的纽约金融服务部不会吊销巴黎银行的执照。

消息人士指出，其他严厉的处罚措施可能包括暂停通过纽约进行美元结算的业务，以及解雇十几名员工，不过最终决定尚未作出。

监管当局已经调查了多家外资银行违反美国制裁伊朗等国家政策的情况，宣称这些银行与被制裁国家有关的实体进行了交易，或者在电汇过程中隐去了相关信息，从而能够顺利通过美国金融系统而不会被阻拦。

过去已经与美国达成和解的银行包括渣打银行。该行在2012年同意支付3.27亿美元了结对其违反美国对伊朗、苏丹、缅甸和利比亚制裁措施的指控。渣打另外还因违反制裁伊朗政策，而被纽约的银行监管机构罚款3.4亿美元。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 孙茉莉)

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