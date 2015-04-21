法国巴黎银行营运长跃身为继任法国央行总裁的热门人选

路透巴黎4月21日 - 法国最大银行--法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)营运长Francois Villeroy de Galhau周二一跃成为法国央行总裁可能的继任人选，因其被任命为政府新设立的促进投资委员会负责人。

任命Francois Villeroy de Galhau担任法国公职，对于社会党领导政府选用商银人士担任央行总裁，未来在国内政坛可能面临的反对声浪可望起到平抑的作用。法国央行总裁诺亚将于今年退休。

然而，据法国回声报报导，欧洲央行总裁德拉吉近日得知这项消息时曾大为吃惊，因为他原本认为法国籍的欧洲央行执委科尔将成为法国央行总裁。

政府发布声明指出，Francois Villeroy de Galhau将辞去法国巴黎银行营运长一职，并领导新近创立的促进投资委员会。

声明指出，这项工作的职责为确保法国及欧洲企业--特别是规模较小的企业，可全然获得低利率环境所带来的好处。(完)

(编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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