独家：法国巴黎银行部分美元结算业务可能被禁--消息

路透纽约/巴黎6月25日 - 据知情消息人士称，法国巴黎银行(BNPP.PA)有可能被禁止在部分业务中为客户办理外币兑换美元，禁令最长可达一年。法巴已被指控违反美国制裁法律，这项惩罚还有待证实，但程度已很严厉。

消息人士称，纽约州金融局接近与法巴就货币兑换，亦即美元结算禁令达成协议。这样针对一家全球银行的禁令尚属首例。

其中一位消息人士周三称，这项暂时性禁令预计仅限于某些交易可能存在问题的业务线，禁令将适用于法巴的多个业务地区。法巴接受审查的业务线包括石油贸易融资。

“这不是判死刑，但是个严重打击，”消息人士说道。

消息人士称，法巴每天在纽约州要经手数千亿美元的美元结算，为贸易融资、大宗商品企业、托管账户和外汇交易的客户提供服务。

全球大部分商业往来都用美元结算，因此美元结算是银行的一项关键业务。

目前还不清楚禁令何时生效，另一位消息人士周三表示，可能会逐渐生效。

目前仍不知道法巴是否已经找到了迂回的办法以降低影响，比如找另一家银行暂时满足客户的需求。

法巴、美国联邦调查机构和纽约银行业监管机构的发言人均拒绝置评。

**减轻制裁影响**

法国央行总裁诺亚本月稍早发出警告，若法巴的美元清算业务受到威胁，“可能影响到国际金融体系的顺畅运转。”

法巴是纽约清算所银行间支付系统(CHIPS)的50家参与行之一，该系统是全球最大的非官方美元资金转账系统，平均每天清算1.5万亿(兆)美元付款。

银行业专家称，暂时很难量化暂停美元清算业务的影响。专家们指出，一旦客户转向其他银行进行美元清算，很难让他们再回头。

法巴可能让另一家银行暂时接替它进行美元清算，作为它的代理行。但业内专家认为，这样同样可能导致客户大批流失，并增加留下来的客户的麻烦。

向金融服务公司提供付款问题咨询的Radix Consulting公司负责人George Thomas表示，留在法巴的客户可能面临成本增加、交易时间延长的问题，因为代理银行会对他们进行更严格的审查。(完)

(编译 白云/李春喜; 审校 张荻)

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