法国巴黎银行将关闭香港的“黑池”股票交易平台--消息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透香港11月6日 - 直接了解情况的两名消息人士周五对路透表示，法国巴黎银行(BNPP.PA)将关闭香港的“黑池”股票交易平台。黑池交易透明度较低。
香港下月将开始实施严厉的新规则，以提高运营“黑池”的成本与风险。法国巴黎银行成为最先被波及的机构之一。
知情消息人士表示，法国巴黎银行本周稍早通知客户，称其从下月开始将关闭BNP Internal Exchange (BIX)平台。
消息人士拒绝透露姓名，因该信息尚未公开。法国巴黎银行拒绝置评。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。