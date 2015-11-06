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国际财经 | 2015年 11月 6日 星期五 17:25 BJT

法国巴黎银行将关闭香港的“黑池”股票交易平台--消息

路透香港11月6日 - 直接了解情况的两名消息人士周五对路透表示，法国巴黎银行(BNPP.PA)将关闭香港的“黑池”股票交易平台。黑池交易透明度较低。

香港下月将开始实施严厉的新规则，以提高运营“黑池”的成本与风险。法国巴黎银行成为最先被波及的机构之一。

知情消息人士表示，法国巴黎银行本周稍早通知客户，称其从下月开始将关闭BNP Internal Exchange (BIX)平台。

消息人士拒绝透露姓名，因该信息尚未公开。法国巴黎银行拒绝置评。(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)

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