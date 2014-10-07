独家：法国巴黎银行向他行求援 为明年能源贸易融资寻找生路

路透伦敦/纽约10月7日 - 消息人士称，法国巴黎银行(BNPP.PA)已向至少三家银行求援，要求在明年协助特定能源交易的美元结算，以确保旗下能源贸易融资部门持续运作；法巴之前因为违反制裁规定而面临禁令。

消息人士表示，法巴在7月和8月向摩根大通(JPM.N)、美银美林(BAC.N)及花旗(C.N)提出请求。因事属机密，消息人士不愿具名。

四位来自欧美银行和贸易方面的消息人士说，摩根大通决定不接受请求，但其他消息人士称还在洽谈中。

“讨论还在进行，过程正朝着很有建设性的方向发展，”一位接近协商谈判的人士说。

法巴、摩根大通、美银美林、花旗均拒绝置评。

法巴向其他银行求援在法律上是允许的。

然而专家表示，其他银行可能不愿为法巴做结算的工作，因为这么一来可能把自身暴露于风险、或招来有损其声誉的风险认知。一位人士说，其他银行需要尽可能地取得最多的讯息才能放心处理交易，但法巴可能因担心流失客户而不愿给出太多讯息。

纽约一银行监管机构以法巴违反美国制裁苏丹、古巴及伊朗的规定，判罚法巴2015年全年需暂停能源贸易融资的结算交易，还有将近90亿美元的罚金。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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