法国巴黎银行向ING收购中荷人寿50%股权

路透巴黎7月8日 - 法国巴黎银行(BNPP.PA)收购荷兰国际集团(ING)ING.AS在中荷人寿保险有限公司的股权，迈出进入中国保险市场的第一步。法国巴黎银行是法国最大上市银行。中荷人寿为ING与北京银行(601169.SS)的合营企业。

法巴计划提高亚洲营收和员工人数，以抵消业务重心欧元区的经济衰退影响，目前法国巴黎银行正处于计划的初步阶段。

与此同时，ING在2008年危机中接受荷兰政府救助后，正不得不缩水为一家规模更小的、业务集中于欧洲的银行。

交易条款没有披露，但法巴保险主管周一对路透表示，该合资企业将带来2亿欧元的保费收入。

“我们希望投资于这个合资企业，将因客户增加，推出新产品而成长，最终建立新的合作联盟，”法国巴黎人寿主席兼行政总裁龙巴(Eric Lombard)接受电话采访时称。

这一交易尚待监管机构的批准。若获得批准，将使法巴在名列全球第二大保险市场的中国占有一席之地，并获得与法巴其他部门共同销售的机会。近期法巴增持了南京银行(601009.SS)股权。

该交易亦显示在过去聚焦于更成熟、发达的银行业市场后，法国巴黎银行和法国兴业银行(SOGN.PA)等法国主要银行正在扩大在中国的投资。法国兴业银行上月在中国东北开设了中国大陆第七家分行，该分行接近俄罗斯边境。

ING在声明中表示，出售在中荷人寿的50%股权，不会对集团业绩产生“实质”影响，也不会影响ING在北京银行持有的13.7%股权。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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