法巴董事长Prot将离职 周五选择继任者--报载

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透巴黎9月22日 - 法国费加罗报周一报导称，法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)董事会本周将就董事长Baudouin Prot离职和继任者一事作出决定。
此前几周，外界一直揣测Prot即将离职。该行承认，在Prot担任法巴执行长期间，该行曾牵涉违反美国制裁规定的犯罪活动。这给该行带来了创纪录的89亿美元罚金。
该报称，为董事长继任者问题成立的董事会特别委员会将在周二开会，以便登记Prot的离职决定。董事会将在周五选择下一任董事长。
59岁的Prot在2003-2011年担任法巴执行长，帮助该行赢得了避险模范的名声，在2008年的金融危机中毫发无损。(完)
(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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