法国巴黎银行下修2015年油价预估 每桶调降逾10美元

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透新加坡1月9日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师周四晚间表示，该公司已调降布兰特原油与西德克萨斯中质油(WTI)的预估价格，每桶下调逾10美元，因供给持续过剩导致近期油价大跌。
“尽管我们已在上一次原油价格的更新报告中，大幅下修估值，但此后的跌价，已经令我们放弃原先的预期，”法国巴黎银行分析师Gareth Lewis-Davies与Harry Tchilinguirian在一份报告中表示。
法国巴黎银行预估布兰特原油今年的平均价格为每桶60美元，较11月的预估下调17美元。2015年西德克萨斯中质油平均价格，也从原本的每桶70美元调降至55美元。
这两项期约在本周稍早触及2009年以来新低后，在周五结束时预计都将录得第七周下跌。美国原油CLc1周五涨至每桶49美元上方，布兰特原油LCOc1周四下跌，结算报每桶51.15美元。
分析师表示，供应问题将持续影响石油业，投资人将密切关注美国页岩油产量，以及石油输出国组织(OPEC)让市场决定价格的决心。
“美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策的正常化，以及美元在升息前景撑腰下料将走强，都将对油市形成阻力，”分析师说道。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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