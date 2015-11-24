法国巴黎银行调降原油价格预估 指因最近油价下跌

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透11月23日 - 法国巴黎银行周一调降对2015年至2017年布兰特原油和美国原油价格预估，指因最近油价下跌。
该银行将2015年、2016年和2017年布兰特原油均价预估分别调降至54美元、54美元和65美元。该银行将这三年美国原油均价预估分别调降至49美元、50美元和61美元。
“我们仍认为，美国原油价格略超40美元构成底部，冬季油价可能自此上扬，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。
“2016年夏季油价面临下行风险，因石油输出国组织(OPEC)维持当前的产出政策，美国产量企稳，且伊朗增加出口。”(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。