法国巴黎银行调降原油价格预估 指因最近油价下跌

路透11月23日 - 法国巴黎银行周一调降对2015年至2017年布兰特原油和美国原油价格预估，指因最近油价下跌。

该银行将2015年、2016年和2017年布兰特原油均价预估分别调降至54美元、54美元和65美元。该银行将这三年美国原油均价预估分别调降至49美元、50美元和61美元。

“我们仍认为，美国原油价格略超40美元构成底部，冬季油价可能自此上扬，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。

“2016年夏季油价面临下行风险，因石油输出国组织(OPEC)维持当前的产出政策，美国产量企稳，且伊朗增加出口。”(完)