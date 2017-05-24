法巴银行资产管理部门品牌改名 公布业务增长战略

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行(BNPP.PA)周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
此部门6月1日将改名，由法国巴黎投资(BNP Paribas Investment Partners)更名为法国巴黎资产管理(BNP Paribas Asset Management)。
“我们在投资一个可扩展的平台，我们在全球未来的增长将以此平台为基础，实现可持续长期成功，”法巴资产管理执行长Frederic Janbon在一份声明中称。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。