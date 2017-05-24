法巴银行资产管理部门品牌改名 公布业务增长战略

路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行(BNPP.PA)周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。

此部门6月1日将改名，由法国巴黎投资(BNP Paribas Investment Partners)更名为法国巴黎资产管理(BNP Paribas Asset Management)。

“我们在投资一个可扩展的平台，我们在全球未来的增长将以此平台为基础，实现可持续长期成功，”法巴资产管理执行长Frederic Janbon在一份声明中称。(完)