《独家新闻》法巴部分美元结算业务可能被禁，期限最长一年--消息

目前还不清楚禁令何时生效，另一位消息人士周三表示，可能会逐渐生效。

目前仍不知道法巴是否已经找到了迂回的办法以降低影响，比如找另一家银行暂时满足客户的需求。

法巴、美国联邦调查机构和纽约银行业监管机构的发言人均拒绝置评。

**减轻制裁影响**

法国央行总裁诺亚本月稍早发出警告，若法巴的美元清算业务受到威胁，“可能影响到国际金融体系的顺畅运转。”

法巴是纽约清算所银行间支付系统(CHIPS)的50家参与行之一，该系统是全球最大的非官方美元资金转账系统，平均每天清算1.5万亿(兆)美元付款。

银行业专家称，暂时很难量化暂停美元清算业务的影响。专家们指出，一旦客户转向其他银行进行美元清算，很难让他们再回头。

法巴可能让另一家银行暂时接替它进行美元清算，作为它的代理行。但业内专家认为，这样同样可能导致客户大批流失，并增加留下来的客户的麻烦。

向金融服务公司提供付款问题咨询的Radix Consulting公司负责人George Thomas表示，留在法巴的客户可能面临成本增加、交易时间延长的问题，因为代理银行会对他们进行更严格的审查。(完)