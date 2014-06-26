《独家新闻》法巴部分美元结算业务可能被禁，期限最长一年--消息

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
目前还不清楚禁令何时生效，另一位消息人士周三表示，可能会逐渐生效。
目前仍不知道法巴是否已经找到了迂回的办法以降低影响，比如找另一家银行暂时满足客户的需求。
法巴、美国联邦调查机构和纽约银行业监管机构的发言人均拒绝置评。
**减轻制裁影响**
法国央行总裁诺亚本月稍早发出警告，若法巴的美元清算业务受到威胁，“可能影响到国际金融体系的顺畅运转。”
法巴是纽约清算所银行间支付系统(CHIPS)的50家参与行之一，该系统是全球最大的非官方美元资金转账系统，平均每天清算1.5万亿(兆)美元付款。
银行业专家称，暂时很难量化暂停美元清算业务的影响。专家们指出，一旦客户转向其他银行进行美元清算，很难让他们再回头。
法巴可能让另一家银行暂时接替它进行美元清算，作为它的代理行。但业内专家认为，这样同样可能导致客户大批流失，并增加留下来的客户的麻烦。
向金融服务公司提供付款问题咨询的Radix Consulting公司负责人George Thomas表示，留在法巴的客户可能面临成本增加、交易时间延长的问题，因为代理银行会对他们进行更严格的审查。(完)
(编译 白云/李春喜; 审校 张荻)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G