法国巴黎银行致力于扩大欧洲投资银行业务

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎3月20日 - 法国最大的银行巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)周一表示，计划扩大在欧洲的投资银行业务活动。在竞争对手缩减开支之际，巴黎银行此举是为抵销国内零售市场营收疲弱所推出战略上的一环。
该行在巴黎的投资者日活动上表示，其目标是增加包括德国、英国和斯堪的纳维亚半岛在内的欧洲北部客户数量，希望在2020年之前新增350个客户群。
该行充实了在2月宣布的长期战略。该策略包括继续关闭零售分行，并透过自然减员来降低员工数量。
企业与机构银行业务(CIB)主管Yann Gerardin表示，客户担心欧洲银行业对投资银行业务的投入情况，而该行计划继续开展更多样化的业务活动。
“从一些竞争对手削减成本的角度来说，我们有机会吸引到更多的客户，”他表示。
“CIB的未来...也将是成本之战，我们效率越好，就越有可能与最好的美国对手竞争。”Gerardin说。
法巴工会FO周一表示，该银行未来两年拟关闭法国200个零售分行，并裁减零售分行网络2-4%人力。
法巴对裁撤数量不予置评，但在投资者日简报称，在法国的裁员将通过“人员自然流动”。
该银行重申将提高股息派发，并让股东权益报酬率(ROE)从9.4%升到10%的目标。
但法巴也表示，其营收目标系基于几个月前的审慎宏观假设，近期收益率曲线陡化未来可能提供一些“上行空间”。
法巴股价收低1.05%报59.65欧元。
“就雄心来看，法巴较为保守，和之前的一样，这是一份优先瞄准营运效率的业务发展计划。”Axiom Alternative Investments高级分析师Gildas Surry说。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 郑茵/龚芳)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。