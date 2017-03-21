法国巴黎银行致力于扩大欧洲投资银行业务

路透巴黎3月20日 - 法国最大的银行巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)周一表示，计划扩大在欧洲的投资银行业务活动。在竞争对手缩减开支之际，巴黎银行此举是为抵销国内零售市场营收疲弱所推出战略上的一环。

该行在巴黎的投资者日活动上表示，其目标是增加包括德国、英国和斯堪的纳维亚半岛在内的欧洲北部客户数量，希望在2020年之前新增350个客户群。

该行充实了在2月宣布的长期战略。该策略包括继续关闭零售分行，并透过自然减员来降低员工数量。

企业与机构银行业务(CIB)主管Yann Gerardin表示，客户担心欧洲银行业对投资银行业务的投入情况，而该行计划继续开展更多样化的业务活动。

“从一些竞争对手削减成本的角度来说，我们有机会吸引到更多的客户，”他表示。

“CIB的未来...也将是成本之战，我们效率越好，就越有可能与最好的美国对手竞争。”Gerardin说。

法巴工会FO周一表示，该银行未来两年拟关闭法国200个零售分行，并裁减零售分行网络2-4%人力。

法巴对裁撤数量不予置评，但在投资者日简报称，在法国的裁员将通过“人员自然流动”。

该银行重申将提高股息派发，并让股东权益报酬率(ROE)从9.4%升到10%的目标。

但法巴也表示，其营收目标系基于几个月前的审慎宏观假设，近期收益率曲线陡化未来可能提供一些“上行空间”。

法巴股价收低1.05%报59.65欧元。

“就雄心来看，法巴较为保守，和之前的一样，这是一份优先瞄准营运效率的业务发展计划。”Axiom Alternative Investments高级分析师Gildas Surry说。(完)