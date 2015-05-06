法巴银行涉嫌不当营销瑞郎贷款 接受法国当局调查

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透巴黎5月5日 - 一位发言人和一位法律消息人士称，法国巴黎银行一部门最近在接受法国当局的调查，因涉嫌对瑞郎贷款进行误导性的营销。
有客户对这系列名为“HelvetImmo”的贷款进行了投诉，这些贷款以瑞郎发放，偿还时却要求是欧元。当局收到投诉后即展开调查。
借款人发现，继瑞郎兑欧元今年早前大涨后，他们的债务也随之猛增。
法巴银行个人金融、按揭贷款和消费者金融部门的发言人对路透表示，该行在尽其所能配合当局的调查。
发言人说，该部门找到了一个与约一半HelvetImmo贷款客户的解决方案。但她没有详细说明方案内容。(完)
(编译 白云; 审校 许娜)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。