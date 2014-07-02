《热点聚焦》继法巴服罪后，美国当局再接再厉剑指多家金融机构

策略转变之后，金融机构开始进入执法人员的视线。此前检察官未能成立与金融危机相关、影响力大的案子，便将目光转向金融业其他类型的犯罪活动。银行业对此的反应是招募大批负责合规的专业人士，并投入数以百万计的美元改善制定。

“我认为调查金融机构为官员贪腐收入洗钱的可能性很高，”咨询公司Promontory Financial Group全球合规项目负责人Michael Dawson表示。“这些制裁的案子之后，下一个可能就是官员贪腐案。”

**目光转向中小型机构**

在一些全球性大银行因洗钱和违反制裁法被调查之后，检方担心犯罪分子可能转而运用中型金融机构以及其他类型的公司，因为它们缺乏大银行现在具备的控管措施。

消息人士称，反洗钱和银行合规部门正加强调查银行保密法覆盖的20多类公司，其中包括经纪自营商、珠宝和汽车经销商、赌场、保险公司和航运公司。

司法部已经对一些这类机构展开出击，打击对象包括布鲁克林、费城和洛杉矶的多家支票兑现机构，这些机构协助医保诈骗分子，未按规定申报的交易金额达5,000万美元；以及汇款服务公司速汇金(MoneyGram)，它的代理商涉嫌卷入针对老年人的诈骗案，规模达1亿美元。速汇金同意缴交1亿美元罚金，并在2012年11月达成缓起诉协议。该公司当时表示对合规很重视，已经设立了新的反欺诈制度。

此外，虚拟货币也崛起成为一个重点领域。该部门在2013年起诉了虚拟货币交易所Liberty Reserve、其创立人和其他雇员，理由是涉嫌帮助犯罪分子对逾60亿美元收入洗钱。

司法部资产罚没和反洗钱部门的律师也与联邦调查局(FBI)的一个新部门紧密合作，帮助追踪外国贪腐领导人的资产。他们曾前往乌克兰，帮助追回据称被前总统亚努科维奇政府窃取的资产。

消息人士称，这些举措可能也会曝光哪些银行曾经放任转移贪污资金，或是未依规定设置把关程序。(完)