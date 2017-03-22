法国巴黎银行计划裁减法国、英国和卢森堡投行业务员工

路透巴黎3月21日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)在年报中称，计划在2018年底前裁减法国、英国和卢森堡投资银行业务员工，但欧洲整体投行员工人数应该会保持稳定。

随着不断加大的合规和监管压力拖累投行等高风险活动，包括汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和德意志银行(DBKGn.DE)在内的很多欧洲银行业者都在削减成本以提高获利能力。

由于法国巴黎银行将在波兰、葡萄牙和西班牙等成本较低国家雇聘，到2018年底，该行在欧洲的企业及机构银行业务(CIB)的雇员人数应该会保持稳定。

“在法国、英国和卢森堡，我们准备裁员，”该行援引2016年5月和11月对欧洲劳资委员会(European Works Council)的陈述称。

法国巴黎银行在报告中还称，在2016年底，该行总员工人数从之前一年的189,077人增至192,419人。

该银行还说，由于全球各地的银行都在增强合规部门，以达到严苛监管要求，负责内部控管的雇员人数增加了47%至9,786人。(完)