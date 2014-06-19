欧洲个股：美国当局与法国巴黎银行未能就罚款金额达成一致--消息

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴黎6月18日 - 据知情人士周三透露，美国当局与法国巴黎银行进行了最新一轮谈判，但未能就法巴因违反美国制裁法令所需支付的罚款金额达成一致。
其中一名消息人士表示，法巴提议支付不到100亿美元的罚金，但遭到美国当局的否决。
法国财长萨潘周末表示，与此前讨论的至多达160亿美元的罚金相比，美国当局与法巴近期谈判趋向“更加公平的”数额。
但一名消息人士指出，对于最终的罚款金额，出席周一股东大会的法巴管理层显得没有上周那么乐观。
“(执行长)Jean-Laurent Bonnafe称最新谈判没有取得所希望的结果，”该消息人士称，“至于罚款金额，法巴提出的少于100亿美元的建议遭到了否决。”
该消息人士并未透露法巴提议的具体金额，但另一名消息人士表示，法巴与美国当局在罚金数额方面仍存在“数十亿美元”的差距。
法巴、纽约州金融服务局和美国司法部的发言人均拒绝置评。(完) (编译 许娜；审校 王兴亚)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。