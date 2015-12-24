法巴考虑旗下美国部门的策略性替代选项 以符合资本要求

路透巴黎12月23日 - 法国最大的上市银行--法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)周三称，正考虑针对旗下美国部门First Hawaiian Bank的“策略性替代选项”，这可能帮助法巴在2017年中前达到监管规定的资本要求。

法巴表示，旗下意大利部门BNL商誉受损将给该行第四季业绩造成9亿欧元的影响，但确认45%的派息目标。

法巴表示，在监管审查及评估程序(SREP)之后，欧洲央行建议“径直在2019年全面达成11.5%的普通股一级资本比率(CET 1)。”

法巴在声明稿称，该行希望能早早提前达到该水平，因该行自体资本累积力道强劲，且有积极的资本管理。

但是，法巴称正考虑针对旗下First Hawaiian Bank的“策略性替代选项”，若能成功完成，则可能将该行CET 1比率提高至多约40个基点。

该行称，“这将使法国巴黎银行在2017年中之前完全达成CET 1的预期水准。”

法国巴黎银行在美国拥有BancWest Corporation这家控股公司，该控股公司旗下拥有Bank of the West及First Hawaiian Bank这两家零售银行。

BancWest拥有717亿美元资产，为加州第三大商业银行，在22州经营超过600个零售、财富管理及企业金融分支。

First Hawaiian Bank资产规模为189亿美元，在夏威夷、关岛及塞班岛拥有62家分行。

熟知事况消息人士指出，法国巴黎银行正考虑把该部门出售或首次公开发行(IPO)；First Hawaiian Bank虽然在当地市场占有率高，但缺乏交叉销售的机会。

First Hawaiian Bank今年九个月净利为1.725亿美元，较上年同期成长4.6%，自年初以来总资产成长4%至189亿美元。

截至9月底，法国巴黎银行CET 1资本比率为10.7%。法国第二大上市银行法国兴业(SOGN.PA)目标是在2016年底前让CET 1资本比率达11%。(完)