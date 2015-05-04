法国巴黎银行违反美国经济制裁案 以89亿美元外加五年缓刑达成和解

美联储调查显示银行收紧商业地产贷款标准
路透华盛顿5月8日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周一发布的调查报告显示，过去一年美国的银行贷款经理收紧商业地产贷款标准。报告可能加重对商业地产市场前景的担忧。
路透纽约5月1日 - 法国巴黎银行(BNPP.PA)上周五在违反美国对苏丹、古巴及伊朗制裁令的和解官司中，被美国法官判处五年缓刑和创纪录的89亿美元和解金。
美国曼哈顿地区法官Lorna Schofield正式下令没收法巴88.3亿美元，且须支付1.40亿美元的罚金，判决中也要求法巴加强合规程序及做法。
根据美国司法部当庭宣布的一项计划，部份罚金将赔偿给上述三个遭制裁国家中受到损害的民众。
法国巴黎银行法律总顾问Georges Dirani对法官说，该行“为其行为负起完全责任，”而且在法巴执行长波那非(Jean-Laurent Bonnafe)的监督下已经改善政策方针。
“毫无疑问的，该行将不会再容许出现像本案的行为，”Dirani说。
美国司法部表示，一家跨国银行就违反美国经济制裁认罪，本案首开先河。
当局表示，法国巴黎银行本质上扮演着“苏丹政府央行”的角色，为其隐瞒交易记录，并在执法部门最初介入时也未予配合。
检方表示，法国巴黎银行还违反了对伊朗和古巴实体的制裁规定。该行删除了电汇信息，从而在不引起警报的情况下得以顺利通过美国转账系统。
**使馆爆炸案遇害者**
周五公布判决结果时法庭人满为患，Schofield说这些人都宣称自己是受制裁国家所采取行动的受害者，并要求获得赔偿。
虽然Schofield称他们不会依法享有获赔权，但检察官Jennifer Ambuehl表示，司法部将考虑把没收的38.4亿美元分配给受害人，这些钱是司法部在苏丹、古巴和伊朗不当行为导致一些人受害的和解案中收到的款项。
但这一覆盖2004-2012年受害人的计划，却令1998年美国驻肯尼亚和坦桑尼亚使馆爆炸案的受害者大失所望，这两起爆炸事件中有224人丧生。
预期到这项计划的宣布，几名受害者飞到纽约旁听庭审。他们说美国法庭曾得出结论：若没有苏丹的支持，基地组织就无法实施这些袭击行动。(完)
(编译 李婷仪/王颖；审校 龚芳/白云)
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