法巴上调今明两年金价预估 2016年料1245美元

雷诺汽车2016年汽车销量创纪录高位 预计将进一步增长
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透7月22日 - 法国巴黎银行周五将2016年金价预估从之前的每盎司960美元调高至1,245美元，2017年金价预估从860美元调高至1,195美元；该行称2016年白银均价每盎司17.05美元，2017年料为16.55美元。
法巴称对价格趋势维持“负面倾向”，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将让政策利率正常化且美元仍持坚。
法巴分析师周五在一份报告中指出，“然而，在我们预估时间范围内，价格跌破每盎司1,000美元心理关卡的可能目前看来似乎较小。”
金价周五走低，是全球降息大背景和美国货币政策可能在年底前收紧这两股力量在金市角力结果。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。