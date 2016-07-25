法巴上调今明两年金价预估 2016年料1245美元

路透7月22日 - 法国巴黎银行周五将2016年金价预估从之前的每盎司960美元调高至1,245美元，2017年金价预估从860美元调高至1,195美元；该行称2016年白银均价每盎司17.05美元，2017年料为16.55美元。

法巴称对价格趋势维持“负面倾向”，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将让政策利率正常化且美元仍持坚。

法巴分析师周五在一份报告中指出，“然而，在我们预估时间范围内，价格跌破每盎司1,000美元心理关卡的可能目前看来似乎较小。”

金价周五走低，是全球降息大背景和美国货币政策可能在年底前收紧这两股力量在金市角力结果。(完)