焦点：法国巴黎银行认罪 支付近90亿美元与美国当局和解

路透纽约/华盛顿6月30日 - 法国巴黎银行(BNPP.PA)周一对两起刑事指控认罪，并同意支付近90亿美元了结违反美国制裁法令的官司。该行遭控违反了美国制裁法令，助长了苏丹和其他国家的恐怖分子和践踏人权者的活动。

此外，该行还被禁止从事某些美元交易一年，这是史无前例的一项处罚。美元交易是巴黎银行国际业务中非常关键的一部分。

美国当局称处罚严厉是有依据的，因为即便美国官员警告该行有监督非法资金流动的义务，但法巴一再故意违反法令，将获利放在首位。

副检察长James Cole在宣布和解时称，巴黎银行实际上成为了“苏丹政府的央行”，不仅藏匿纪录，而且执法人员首次与其联系时也拒绝合作。

巴黎银行的法律总顾问Georges Dirani在纽约州法院短暂露面，对伪造商业纪录和共谋等两项指控认罪。

美国当局还发现，巴黎银行通过剔除转账中的一些信息，使其在通过美国系统时不会发出警示讯息，回避美国对伊朗和古巴一些实体的制裁措施。该行承认为苏丹客户精心设置了支付结构，通过卫星银行进行支付以掩盖交易者身份。

“法巴从未被追责非法支持从事恐怖主义和其它暴行的国家和实体，但今天我们恰恰要做的就是将之绳之于法，”曼哈顿美国检察官Preet Bharara说道。

美国对法巴的惩罚严厉程度远超过5月对瑞信的惩罚。此前瑞信CSGN.VX被指控协助美国人避税，并成为数十年来对美国刑事指控认罪的最大银行。

周一没有个人被起诉，但美国当局表示他们的调查还没结束。

“目前法巴认罪的案子是单独针对公司的，但我们对潜在个人罪行的调查还在继续，”曼哈顿地区检察官Cyrus Vance接受访问时说。

法巴称，今年第二季将提列58亿欧元(79.1亿美元)特别费用，周二银行将与投资者举行电话会议。

“我们过去存在不当行为，才会有今天这场和解，对此我们深表遗憾，”巴黎银行执行长Laurent Bonnafe在声明中称，“今天我们宣布了一套加强内控和流程的全面计划。”

**结算限制**

美国当局表示，2015年全年法巴纽约分行和其它在美分支有过非法行为的业务线将需暂停美元结算业务。

这项暂时性禁令可能导致法巴客户外流，法巴将如何消化相关影响暂不得而知。

部分受到影响的业务线包括日内瓦、巴黎和新加坡的油气融资、米兰的贸易融资、以及罗马油气相关客户的美元结算业务。

先前有消息人士向路透表示，协商过程中，纽约州银行业监管机构主管Benjamin Lawsky提议将这项禁令做为该行不被吊销纽约州营业执照的条件之一。

除此之外，法国巴黎银行完全被禁止在纽约及伦敦以代理银行(correspondent bank)身分结算旗下子银行以外的第三方银行美元交易，为期两年。

总罚款当中，有22.4亿美元将以民事罚款的名目流入Lawsky管辖的纽约州金融局。包括集团营运长Georges Chodron de Courcel等13名人士将离开该行。

助理检察官Attorney Ted表示，“这样的合谋行为法国银行高层所知悉且纵容。”

巴黎银行的Dirani向法官表示，该行先前采取多项措施来规避美国对苏丹、古巴及伊朗的制裁规定。

司法部表示，法巴违法的多笔伊朗交易是代替客户执行，包括一家总部位于迪拜、但实际上是隶属于伊朗的石油公司。

曼哈顿的Vance表示，检方坚持要该行认罪，原因在于这样的行为由来已久，甚至于调查开始之后一段时间还有，其他考量还包括交易量及这类行为的本质。

美国国税局刑事调查主管Richard Weber表示，巴黎银行“可说是明目张胆地从事数以千计的违法行为。”

内部备忘录显示，巴黎银行高层虽然知道苏丹的人道危机以及其政府与盖达组织(al Qaeda)创办人奥萨玛宾拉登的关系，但仍与苏丹有业务往来，因交易有利可图。

法国银行监管机构ACPR表示，巴黎银行可以应对相关制裁，财务体质不会面临风险，法国财长萨潘(Michel Sapin)则表示，巴黎银行“仍可为法国的经济活动提供融资。”(完)

(编译/审校 李春喜/白云/张明钧/张荻)

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