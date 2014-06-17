独家：法国巴黎银行向美国交出交易资料 涉及中石化和中石油

路透伦敦6月16日 - 法国巴黎银行(BNPP.PA)在面临美国100亿美元罚款的压力之下，向美方调查人员交出了记载其与油市主要公司多年交易情况的资料。

10多位该行以前的内部人士和资深交易高管表示，最近几个月法国巴黎银行向美方交出大量与苏丹和伊朗石油交易有关的卷宗，涉及贸易公司和大型石油企业参与的细节。

在此之前，外界对这次调查的了解仅限于美国当局在调查该行是否逃避了与苏丹、伊朗和古巴相关的制裁，以及是否在美国金融系统对美元电子汇款结算前隐藏了相关的身份信息。

该行拒绝置评，只公开表示正在与美方就“涉及经济制裁的一些国家、个人和实体的某些美元汇款进行磋商”。

上述消息人士告诉路透，目前调查主要集中在该行2002-2009年期间为苏丹的石油贸易提供美元融资一事。早在1997年美国就因苏丹政府违反人权对该国实施制裁，并在2007年延长了制裁。

消息人士称，该行为中国的中石化(600028.SS)和中国石油天然气集团公司(CNPC)等中资公司提供绝大多数的贸易融资，而这些公司是制裁期间苏丹原油的主要进口者。上述中资公司拒绝置评。

虽然中国从过去到现在都是苏丹原油的主要进口国，法巴也为最大的独立大宗商品贸易公司之一--托克(Trafigura)和维多公司提供贸易融资，这些公司当时也卷入苏丹的石油贸易。

上述贸易商拒绝置评。

其中的几位消息人士表示，他们认为这些资料并不包含对这些贸易公司和石油公司不利的信息。

目前并不清楚法巴提供这些资料是否为自愿行为。

美国司法部和曼哈顿区检察官拒绝置评。

一位前法巴内部人士表示，“法国巴黎银行已经把所有资料交给美国当局。所有相关的。”

法国财政部长周日表示，该行与美国当局就罚款的谈判已经朝“更合理”水平取得进展。(完)

(编译 李春喜; 审校 白云)

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