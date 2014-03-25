法国巴黎银行将在乌克兰减员1600人

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透巴黎3月24日 -法国最大的上市银行--巴黎银行(BNPP.PA)称在2015年之前，其在乌克兰的员工数量将减少1,600人，因面临艰苦的经济环境而做出调整。
据国际清算银行(BIS)，法国银行业在俄罗斯的业务最多。巴黎银行持有与俄罗斯银行Sberbank(SBER.MM)合资公司的少数股权，且持有一家乌克兰银行UkrSibBank。
“过去几年，我们不得不适应乌克兰的经济环境。”巴黎银行首席执行官Jean-LaurentBonnafe接受采访时称。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。