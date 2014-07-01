法国巴黎银行称违反美国制裁法令和解费达89.7亿美元

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透巴黎7月1日 - 法国最大上市银行业者--法国巴黎银行(BNPP.PA)表示，关于在美国违反制裁规定的刑事诉讼和解案，预料将在第二季计入58亿欧元(79.1亿美元)的费用。
关于法国巴黎银行违反美国对特定国家经济制裁及相关记录的法令及管制问题，该行同意支付总计89.7亿美元。
“我们过去存在不当行为，才会有今天这场和解，对此我们深表遗憾，”声明援引巴黎银行执行长Laurent Bonnafe的话称。
“除去罚款影响外，巴黎银行这一季将再度取得强劲业绩...我行将继续把重点放在2014-2016年业务发展计划的执行上。我们重申，有决心达成今年3月宣布的这项计划目标。”
声明还称，巴黎银行估计截止6月30日该行一级核心股本比率约为10%，其中考虑到按2013年每股1.50欧元的水平派发2014年股息的计划。(完)
(编译 张明钧/郑茵 审校 许娜/于春红)
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