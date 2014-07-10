法巴银行二度在美国认罪 为先前和解的一部分

路透纽约7月9日 - 法国巴黎银行(BNPP.PA)九天之内在美国第二度认罪，周三承认内部同谋违反美国制裁法规，这是该行承认违反对苏丹、古巴及伊朗禁止往来规定遭罚近90亿美元和解案的一部分。

检方先前指控法巴通过美国金融体系，为苏丹等遭禁国家处理数以10亿美元计的交易；这些国家之遭禁止往来的原因在于严重戕害人权、支持恐怖主义、以及其他国家安全疑虑等。

美国地方法官Lorna Schofield在曼哈顿法院听证会上接受其认罪。其认罪请求是由法巴的法律总顾问Georges Dirani所提出。

法国巴黎银行承认，在2004至2012年之间违反了国际紧急经济权力法(International Emergency Economic Powers Act)及敌国贸易法(Trading with the Enemy Act)。

美国司法部于7月1日公布和解记录，当时法巴在纽约州法院认罪，罪名为假造业务记录及内部共谋，这起指控是由曼哈顿地方检察官所提出。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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