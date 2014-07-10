法巴银行二度在美国认罪 为先前和解的一部分

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约7月9日 - 法国巴黎银行(BNPP.PA)九天之内在美国第二度认罪，周三承认内部同谋违反美国制裁法规，这是该行承认违反对苏丹、古巴及伊朗禁止往来规定遭罚近90亿美元和解案的一部分。
检方先前指控法巴通过美国金融体系，为苏丹等遭禁国家处理数以10亿美元计的交易；这些国家之遭禁止往来的原因在于严重戕害人权、支持恐怖主义、以及其他国家安全疑虑等。
美国地方法官Lorna Schofield在曼哈顿法院听证会上接受其认罪。其认罪请求是由法巴的法律总顾问Georges Dirani所提出。
法国巴黎银行承认，在2004至2012年之间违反了国际紧急经济权力法(International Emergency Economic Powers Act)及敌国贸易法(Trading with the Enemy Act)。
美国司法部于7月1日公布和解记录，当时法巴在纽约州法院认罪，罪名为假造业务记录及内部共谋，这起指控是由曼哈顿地方检察官所提出。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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