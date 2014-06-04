巴黎银行可能遭美国天价罚款 法国政府出面抗议

专访：瑞典考虑设立主权财富基金 解决债市流动性不足问题
路透斯德哥尔摩4月18日 - 瑞典财长安德森(Magdalena Andersson)在接受路透专访时说，瑞典可能设立一只主权财富基金，作为解决该国债市流动性不足问题的手段之一。
路透巴黎/纽约6月3日 - 美国可能向法国最大银行巴黎银行处以100亿美元以上的天价罚款，周二法国方面对此加大抗议声浪，称此举可能损害欧美自由贸易谈判。
法国外交部长法比约斯发出上述警告。两天后法国总统奥朗德将与美国总统奥巴马举行会谈。此次会谈还将涉及其它可能引起两国关系紧张的问题：从通用电气(General Electric)(GE.N)求购法国标志性工业集团阿尔斯通(ALSO.PA)资产，到关于叙利亚问题分歧以及对俄罗斯的制裁。
到目前为止，奥朗德政府高层官员一直避免评论巴黎银行与美国当局的磋商。美国方面正在调查巴黎银行是否违反相关制裁规定。这些制裁规定主要指2002-2009年期间针对苏丹、伊朗和叙利亚的行动。
但法比约斯指出，此事爆出正值华盛顿和欧盟就自由贸易协定展开协商之际--奥巴马极其希望能达成协议，若此事导致巴黎银行业务受损，将会发出错误信号。贸易问题亦属法比约斯的工作范围。
“犯了错误或者违反规定，罚款是很正常的事，但罚款的数额要适当且合理，”他在法国电视二台表示。了解谈判的消息人士称，罚款可能超过100亿美元，几乎吞掉巴黎银行2013年的税前利润，即82亿欧元(112亿美元)。
“由此作出一个不公平的单方面决定。这将是极其严重的问题。你不可能在得到这样一个决定的同时，还认为规定是互利互惠的。”法比约斯说。
“这是一个极其严肃的问题，美国必须本着合作的精神来处理，而不应采取单方面行动。”
一名知情人士透露，两周多以前，奥朗德在致电白宫期间已经表达了对巴黎银行案件的担忧之情。
美国官员称，奥巴马在周四与奥朗德的餐会上并不打算谈及巴黎银行，并暗示他可能回避奥朗德的请求。一名官员称，“鉴于这个问题是由美国司法部妥善处理，我们肯定不会讨论。”
根据一名了解协商的消息人士，上周法国银行业监管官员Edouard Fernandez-Bollo和法国央行总裁诺亚与纽约的检察官和监管者会晤。
另外两名消息人士称，此类接洽也不太可能影响协商的方向。
消息人士指出，罚款可能伴随更严重的处罚，例如可能暂停该行为美元交易进行清算的授权。
检察官也坚持认为应由主要的上市银行为不当行为承担后果，但消息人士称，巴黎银行正争取让旗下一家子公司来买单。一名消息人士表示，未来两周认罪协议的细节料会确定下来。
警告这可能影响美欧贸易协定谈判，也许是法国可以尝试影响巴黎银行案件结果的一种方法。任何协定都必须获得欧盟议会及各成员国议会的批准。
法国巴黎银行只是表示，正与美国当局讨论“某些涉及遭受经济制裁国家、个人和实体的美元支付”。该行周二拒绝就此事置评。巴黎银行已拨备了11亿美元用于缴纳罚款，但对股东表示罚金可能远高于此。上个月该行也曾表示已经改善了控制流程，确保此类错误不会再犯。(完)
(编译 郑茵/王翔琼；审校 许娜)
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