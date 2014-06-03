巴黎银行遭美国刑事调查 法国当局噤声以避免泛政治化

路透巴黎6月2日 - 法国多位议员周一表示，法国对于谈论法国巴黎银行(BNPP.PA)遭到美国行市调查有所顾忌，把两国关系的优先地位放在这家当地最大上市公司可能遭罚百亿美元以上之前。

美国当局正在调查在2002年至2009年间法国巴黎银行是否违反美国对苏丹、伊朗及叙利亚的制裁令，该行目前正与美国当局协商，时至今日法国政府官员并未对此多做发言。

就连通常直言不讳的法国经济部长蒙特布尔被问及他是否对美国举动感到意外时，他也有所保留。

蒙特布尔在访问法国南部时向路透表示，“现阶段我不能、我不能、我不能发表任何评论。”

消息人士指出，美国当局指控巴黎银行将辨识资讯从电汇资料中移除，导致这些资金在经过美国金融体系时没有发出警示讯号。

熟知协商情况的消息人士表示，和解的内容可能包括超过100亿美元的罚款，还有其他处罚，例如认罪，并可能暂时中止该行结算美元交易的权限。

法国回声报周一报导指出，法国总统奥朗德(Francois Hollande)与美国总统奥巴马本周稍晚于法国北部诺曼底举行的二次世界大战70周年纪念会上见面时，将会提及此一议题。

法国央行总裁诺亚上月表示，法国监管机构正密切关注此事，但没有证据显示有违反法国或联合国规定。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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