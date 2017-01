法国巴黎银行将关闭开曼群岛业务--Attac组织

路透巴黎5月24日 - Attac组织周三在其网站上报导,鉴于巴拿马文件中揭露避税天堂的情事,法国巴黎银行(BNPP.PA)计划关闭在开曼群岛的剩余业务。

Attac的全名为课征金融交易税并协助公民组织(Association for the Taxation of financial Transactions and Aid to Citizens),该组织是引述法国巴黎银行5月3日中央工作会议金融小组的会议纪录。

目前尚无法取得法国巴黎银行评论。(完)