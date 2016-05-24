法国巴黎银行将关闭开曼群岛业务--Attac组织

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透巴黎5月24日 - Attac组织周三在其网站上报导，鉴于巴拿马文件中揭露避税天堂的情事，法国巴黎银行(BNPP.PA)计划关闭在开曼群岛的剩余业务。
Attac的全名为课征金融交易税并协助公民组织(Association for the Taxation of financial Transactions and Aid to Citizens)，该组织是引述法国巴黎银行5月3日中央工作会议金融小组的会议纪录。
目前尚无法取得法国巴黎银行评论。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。