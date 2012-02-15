巴黎银行执行长称欧元区趋稳 欧洲或可免于衰退

路透巴黎2月15日电---法国巴黎银行(BNPP.PA)执行长Jean-Laurent Bonnafe向路透Insider TV表示,欧元区正迈向趋於稳定之路,而欧洲今年将避免走入衰退.

Bonnafe指出,在欧洲央行大量注入流动资金後,投资人擦亮眼睛观察困顿的欧元区市场.巴黎银行亦有运用欧洲央行提供的流动资金.

"今年初投行业务一直相当强劲……我们见到欧元区情势某种程度地稳定下来."Bonnafe在巴黎银行公布第四季财报之际接受专访时表示.

"我们预期欧洲将会某种程度地放缓……而非衰退."

他补充道,巴黎银行在减计希腊主权债75%之後,该行有信心2012年将不用再进一步减计;巴黎银行为法国最大上市银行业者.

尽管一直有人揣测巴黎银行可能出售Klepierre (LOIM.PA)或美国事业BancWest等业务,但Bonnafe称没有出售这两家公司的计划.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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