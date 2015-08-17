法国巴黎银行将支付1.15亿美元 和解汇率操纵诉讼--消息

路透香港8月14日 - 据知情人士周五透露，法国巴黎银行(BNPP.PA)已同意支付1.15亿美元，用于和解美国投资者提起的汇率操纵诉讼。他们指控16家大型银行涉嫌在日成交规模5.3万亿美元的外汇市场操纵价格。

原告律师周四披露，在纽约立案的集体诉讼中，有九家银行已达成总额超过20亿美元的协议；法国巴黎银行是其中之一。

这些银行中，原告只公布了四家银行的和解协议，尚未证实法国巴黎银行、汇丰控股(HSBA.L)、巴克莱(Barclays)(BARC.L)、高盛集团(GS.N)以及苏格兰皇家银行(RBS.L)需支付多少和解金。

一名知情人士周四表示，高盛将支付1.295亿美元。苏格兰皇家银行发言人周五拒绝透露该行将支付多少和解金，但称其现有拨备能覆盖这笔和解金。

该案中的原告投资者包括对冲基金和养老金，他们指控这些银行在聊天室、即时信息和电子邮件中串谋操纵WM/路透收盘现汇价，从而妨碍竞争。

欧美监管当局总计已针对七家涉嫌串谋操纵汇率的银行收取和解金逾100亿美元。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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