《独家新闻》美国威胁要法国巴黎银行拿出160亿美元来了结指控

**处罚合理**
熟悉巴黎银行和解谈判的消息人士表示，对巴黎银行处以多达100亿美元罚款，以及暂停巴黎银行的美元交易清算权限等其他严厉惩罚措施，是有明确理由的。
一位知情人士称，巴黎银行涉嫌违反美国制裁令的交易量巨大，可能比其他已经解决类似案件的银行高出约10倍。第二位消息人士说，高层管理者知晓这种行为也是巴黎银行面临重罚的一个原因。
实施重罚的另一个考虑是，巴黎银行对政府的调查没有好好合作，这也是瑞士信贷认罪和交纳巨额罚款的一个原因。
消息人士还表示，罚金增多还归因于大量政府机构和部门介入对金融机构的调查。巴黎银行至少在跟五个美国政府部门协商，包括司法部、纽约南区检察官办公室、财政部、曼哈顿地区检察官办公室和纽约金融服务局。
**强取豪夺**
代表大型银行的一些律师认为，不断升级的罚金本质上是对被告的强取豪夺。
“很多经验丰富的观察家都认为，这是强取豪夺，”一名拒绝署名的银行律师称。
为了压低罚金，美国银行等银行试图采取更多应对措施，不过取得的结果不一。
观察家称，巨额罚款还迫使银行高管等更多地参与和解谈判。摩根大通首席执行官迪蒙去年就曾到华盛顿，与美国总检查长霍尔德(Eric Holder)商讨130亿美元和解案。
至于巴黎银行一案，很多法国高层官员都介入了，包括法国总统奥朗德。
一位知情人士本月稍早透露，巴黎银行首席执行官Jean-Laurent Bonnafe和该行律师5月初到访纽约金融服务局，恳求得到宽大处理。
**罚金之外**
除了罚金，检察官和监管者还考虑实施更有针对性的处罚措施，以改善企业行为，比如安装监控和要求公司停止业务。
巴黎银行和解谈判的一个主要症结就是，纽约的银行监管机构威胁暂停巴黎银行美元交易的清算权限。
暂停该清算权限会对巴黎银行造成重大冲击。目前巴黎银行每天在纽约的美元清算业务规模达数千亿美元。
律师们表示，为了阻止未来出现不当行为，检察官还寻求对个人提出更多诉讼，主要针对那些可能实施不当行为的高层管理人员。
总体来说，检察官希望制定能够打击但不会扼杀金融企业的处罚措施。(完)
(编译 李爽/王翔琼/杜明霞；审校 高琦)