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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 14:39 BJT

修正-欧洲个股：美国对法国巴黎银行开罚金额不合理--法国外交部长

(更正：因英文原文有误，修正法国巴黎银行股号)

路透巴黎6月3日 - 法国外交部长法比约斯周二表示，美国对法国巴黎银行 逾100亿美元的罚款“不合理”，法国将维护法巴的利益。

“罚款应当相称和合理，”法比约斯在法国电视2台表示。“这个罚款数额不合理。”

他认为美国应当以合作伙伴的身份处理此事，不应当单方决定。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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