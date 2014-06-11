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市场报道 | 2014年 6月 12日 星期四 02:23 BJT

欧洲个股：法国巴黎银行美元清算业务被叫停可能危及国际金融系统-诺亚

路透巴黎6月11日 - 法国央行总裁诺亚周三称，法国巴黎银行 可能被暂停美元交易清算业务，此举可能扰乱国际金融系统。

消息人士称，法国巴黎银行被控违反美国的制裁规定，可能面临约100亿美元的罚款。法国央行总裁诺亚称，这可能影响该行在法国和全球的放贷能力。

诺亚对BFM TV表示，“我个人的另一个忧虑是，该行在美国的部分美元清算业务也可能受到影响。这也可能会危及国际金融系统的正常运作。”(完)
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