欧股业绩: 法国巴黎银行第四季获利下滑,展开三年期节支计画

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透巴黎2月14日 - 法国巴黎银行 称,将展开为期三年每年节支20亿欧元(26.9亿美元)的计画.该公司稍早公布的第四季获利受到欧洲低成长经济环境的冲击.
法国巴黎银行周四表示,节省成本将从简化人事结构以及投资改善科技设备着手.该公司并未表示将关闭任何业务.
这家法国最大的上市银行公布2012年第四季净利减少32.8%至5.14亿欧元.根据汤森路透I/B/E/S调查,分析师原预期获利接近10亿欧元.(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f