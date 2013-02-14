版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 14:51 BJT

欧股业绩: 法国巴黎银行第四季获利下滑,展开三年期节支计画

路透巴黎2月14日 - 法国巴黎银行 称,将展开为期三年每年节支20亿欧元(26.9亿美元)的计画.该公司稍早公布的第四季获利受到欧洲低成长经济环境的冲击.

法国巴黎银行周四表示,节省成本将从简化人事结构以及投资改善科技设备着手.该公司并未表示将关闭任何业务.

这家法国最大的上市银行公布2012年第四季净利减少32.8%至5.14亿欧元.根据汤森路透I/B/E/S调查,分析师原预期获利接近10亿欧元.(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐