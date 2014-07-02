热点聚焦：继法巴服罪后 美国当局再接再厉剑指多家金融机构

路透华盛顿7月1日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)认罪并同意支付近90亿美元，来和解违反美国制裁法规。此举标志着美国司法部战略转型的一部分。预计将有更多大型银行和金融食物链上的其他机构会落入美国司法部的罗网。

据知情人士消息和公开披露信息，另有两家法国大型银行--法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)，德国德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)，以及花旗集团(Citigroup)(C.N)墨西哥分支Banamex在美国的分行Banamex USA也受到了调查，因其涉嫌参与洗钱或违法制裁法规。

据一位消息人士称，美国司法部和曼哈顿区检察官等部门正在调查法国农业信贷银行和法国兴业银行是否违反美国对伊朗、古巴和苏丹经济制裁法规。

上述两家银行已经表示正在自审是否违反美国法规。

周二，两家银行均拒绝置评。

另一消息人士称，司法部的银行业诚信部门正深入调查花旗的Banamex USA是否未能监督美国和墨西哥的跨境转账。花旗表示正配合调查，美国联邦存款保险公司(FDIC)也牵涉其中。花旗发言人Molly Meiners拒绝评论。

知情人士还表示，检方还在调查德意志银行可能违反制裁法规一事，但尚不清楚进展如何。德意志银行在最新年报中称，已收到监管机构要求提供信息的请求，并正予以合作。该行未立即回复置评请求。

可能采取法律行动或相关和解谈判的时间尚不清楚。

推动调查的核心，是司法部于2010年成立、由12名检察官组成的反洗钱和银行合规小组。该小组调查了法国巴黎银行违反美国制裁法(主要涉及苏丹)的案子，以及近年来针对汇丰控股、ING Bank N.V.和其他银行的大规模洗钱和违反制裁法案。

司法部的刑事部门负责人Leslie Caldwell在专访中表示，该部门已经将目光放在一些可能卷入非法转移资金的公司。

“我认为我们很可能会看到其他金融机构、地区性银行，甚至一些较小的银行，还有更多的在线活动，这在当前已经开始浮现，”Caldwell在周五的专访中谈及进行中的案子时表示。

她拒绝给出具体的公司名称或确认具体的调查案件。

监管机构和其他当局也增加关注洗钱问题。美国证券交易委员会(SEC)正在调查嘉信理财(Charles Schwab)(SCHW.N)和美国银行(BAC.N)旗下的美林，以确定它们是否漏掉了不当转移资金的警讯。美国国税局刑事执法部门的调查人员最近到澳门调查美国博彩企业是否存在洗钱问题。

**银行保密法**

Caldwell表示，检察官以往通过反洗钱法追击较基层的洗钱罪犯，这些人在洗钱犯罪中未担任关键角色。

大约五年前，司法部决定改变策略，更积极主动地利用银行保密法；银行保密法在1970年代制定，并在2001年911恐怖袭击后扩大到涵盖刑事处罚。

银行保密法要求金融机构设立有力的反洗钱制度，但在2010年反洗钱和银行合规部门成立之前，银行保密法很少用于刑事起诉。

“这是更有效打击这项犯罪的一个办法，”已担任检察官17年的Caldwell表示，她今年5月开始担任当前的职务。“老派的打击洗钱方法...根本未触及问题，也就是许多银行都没有安排足够的控制措施，防止这类交易发生。”

策略转变之后，金融机构开始进入执法人员的视线。此前检察官未能成立与金融危机相关、影响力大的案子，便将目光转向金融业其他类型的犯罪活动。银行业对此的反应是招募大批负责合规的专业人士，并投入数以百万计的美元改善制定。

“我认为调查金融机构为官员贪腐收入洗钱的可能性很高，”咨询公司Promontory Financial Group全球合规项目负责人Michael Dawson表示。“这些制裁的案子之后，下一个可能就是官员贪腐案。”

**目光转向中小型机构**

在一些全球性大银行因洗钱和违反制裁法被调查之后，检方担心犯罪分子可能转而运用中型金融机构以及其他类型的公司，因为它们缺乏大银行现在具备的控管措施。

消息人士称，反洗钱和银行合规部门正加强调查银行保密法覆盖的20多类公司，其中包括经纪自营商、珠宝和汽车经销商、赌场、保险公司和航运公司。

司法部已经对一些这类机构展开出击，打击对象包括布鲁克林、费城和洛杉矶的多家支票兑现机构，这些机构协助医保诈骗分子，未按规定申报的交易金额达5,000万美元；以及汇款服务公司速汇金(MoneyGram)，它的代理商涉嫌卷入针对老年人的诈骗案，规模达1亿美元。速汇金同意缴交1亿美元罚金，并在2012年11月达成缓起诉协议。该公司当时表示对合规很重视，已经设立了新的反欺诈制度。

此外，虚拟货币也崛起成为一个重点领域。该部门在2013年起诉了虚拟货币交易所Liberty Reserve、其创立人和其他雇员，理由是涉嫌帮助犯罪分子对逾60亿美元收入洗钱。

司法部资产罚没和反洗钱部门的律师也与联邦调查局(FBI)的一个新部门紧密合作，帮助追踪外国贪腐领导人的资产。他们曾前往乌克兰，帮助追回据称被前总统亚努科维奇政府窃取的资产。

消息人士称，这些举措可能也会曝光哪些银行曾经放任转移贪污资金，或是未依规定设置把关程序。(完)

(编译 朱晓军/李春喜 审校 王洋/蔡美珍)

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