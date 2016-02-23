加拿大丰业银行接洽中银香港等 欲售泰国Thanachart银行股权--消息

路透新加坡/香港2月23日 - 据知情消息人士透露，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) (BNS.TO)已接洽中国银行(601988.SS)旗下分行、富邦金融控股股份有限公司(2881.TW)、马来亚银行(MBBM.KL)和日本几家银行，探询它们对该行所持泰国银行Thanachart约17亿美元股权的兴趣。

他们表示，丰业银行已聘请摩根士丹利(MS.N)担任所持Thanachart约49%股权出售交易的顾问，现已接洽潜在买家。其中一位消息人士称，此次交易首轮投标预计在第二季启动。

“此项投资尚无最终定论，目前还没有对12月公告的更新信息，”丰业银行发言人Marcelo Gomez-Wiuckstern称。Thanachart银行则拒绝置评。

其中一位消息人士称，中国银行旗下中银香港(2388.HK)对该项股权表现出了兴趣。消息人士表示，丰业银行的顾问已接洽日本的瑞穗金融集团(8411.T)和三井住友金融集团(8316.T)旗下三井住友银行。由于磋商并未公开，这些消息人士均拒绝具名。

摩根士丹利未回应置评请求。上述两家日本银行、中银香港、马来亚银行和富邦金控均拒绝置评。(完)