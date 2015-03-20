美国个股：纽约梅隆银行同意支付7.14亿美元，了结外汇交易相关指控

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透3月19日 - 美国联邦和州政府相关当局周四表示，纽约梅隆银行 已经同意支付7.14亿美元，以了结对养老基金和其他客户的外汇服务收费过高的指控。
这终结了美国曼哈顿检察官和纽约总检察长等提起的诉讼。诉讼指控纽约梅隆银行告知客户将为外汇交易提供最划算的汇价，但实际上提供的当天最差的价格。同时，纽约梅隆银行为自己取得较好的现汇价格，并通过价差获利。
纽约梅隆银行称，这实际上了结了大多数与外汇相关的指控，包括美国劳工部、美国证券交易委员会(SEC)提起的诉讼以及集体诉讼。该行是全球最大的托管银行之一。
“我们很高兴解决了这些遗留的外汇问题，”纽约梅隆银行表示。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)