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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 31日 星期三 15:01 BJT

消息人士称薄瓜瓜将入读哥伦比亚大学法学院

消息人士称，薄熙来之子薄瓜瓜正在为入读哥伦比亚大学法学院做准备，今年25岁的薄瓜瓜已在哥伦比亚大学法学院注册，下个月入学。他们称，薄熙来案审理时，薄瓜瓜不会参加。图为2012年5月24日薄瓜瓜获颁硕士学位的资料图片。路透

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