玻利维亚总统预计短期内不会与美国恢复全面外交关系

路透玻利维亚圣克鲁斯7月9日（记者 Sarah Marsh/Diego Oré） - 玻利维亚总统莫拉莱斯（Evo Morales）周四称，希望与美国恢复全面外交关系，但预计短期内不会实现。

莫拉莱斯在接受路透采访时表示，他曾尝试与美国总统奥巴马会面，但没有收到答复。

当被问及玻利维亚是否想恢复与美国的全面外交关系时，莫拉莱斯说道：“我们很希望这样。”

现年55岁的莫拉莱斯表示，重新互派大使前两国需要互相尊重。

“外交部曾要求召开总统会议，但没有收到答复，”莫拉莱斯称。

美国国务院发言人John Kirby表示，美国一直寻求改善双边关系，“但我没有掌握有关恢复外交关系的情况。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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