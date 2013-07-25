原重庆市委书记薄熙来涉嫌受贿、贪污、滥用职权案今日公诉

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委（更新版）
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透北京7月25日 - 新华社周四报导称，对原重庆市委书记薄熙来涉嫌受贿、贪污、滥用职权犯罪一案，经依法指定管辖，今日已由山东省济南市人民检察院向济南市中级人民法院提起公诉。
报导称，检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人薄熙来享有的诉讼权利，并讯问了被告人，听取了其委托的辩护人的意见。
济南市人民检察院起诉书指控，被告人薄熙来身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；贪污公款，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪追究刑事责任，并予以数罪并罚。(完)
(发稿 张胜男; 审校 黄凯)
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。