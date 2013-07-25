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时事要闻 | 2013年 7月 25日 星期四 10:28 BJT

原重庆市委书记薄熙来涉嫌受贿、贪污、滥用职权案今日公诉

路透北京7月25日 - 新华社周四报导称，对原重庆市委书记薄熙来涉嫌受贿、贪污、滥用职权犯罪一案，经依法指定管辖，今日已由山东省济南市人民检察院向济南市中级人民法院提起公诉。

报导称，检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人薄熙来享有的诉讼权利，并讯问了被告人，听取了其委托的辩护人的意见。

济南市人民检察院起诉书指控，被告人薄熙来身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；贪污公款，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪追究刑事责任，并予以数罪并罚。(完)

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)
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